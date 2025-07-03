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15:21, 3 июля 2025Бывший СССР

Лукашенко заявил о желании Белоруссии быть мирной страной и ничего не «прошлепать»

Лукашенко: Белоруссия хочет быть мирной страной, но готовой защищаться
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Белоруссия хочет быть мирной страной, но готовой защищаться, чтобы ничего не «прошлепать», как в 1941 году. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Поверьте, я не нагнетаю обстановку. Нам это не надо. Мы за то, чтобы наша страна была мирной. Но, как в народе говорят, прошлепать, как в 1941 [году] в июне — вы это помните лучше, чем я, — мы не должны ничего», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что Минск должен быть готовым ко всему. Он назвал это «простой народной логикой».

Ранее президент России Владимир Путин поздравил коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Он также отметил активное сотрудничество России и Белоруссии в настоящий момент.

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