Лукашенко заявил о желании Белоруссии быть мирной страной и ничего не «прошлепать»

Лукашенко: Белоруссия хочет быть мирной страной, но готовой защищаться

Белоруссия хочет быть мирной страной, но готовой защищаться, чтобы ничего не «прошлепать», как в 1941 году. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Поверьте, я не нагнетаю обстановку. Нам это не надо. Мы за то, чтобы наша страна была мирной. Но, как в народе говорят, прошлепать, как в 1941 [году] в июне — вы это помните лучше, чем я, — мы не должны ничего», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что Минск должен быть готовым ко всему. Он назвал это «простой народной логикой».

Ранее президент России Владимир Путин поздравил коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Он также отметил активное сотрудничество России и Белоруссии в настоящий момент.