Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму

Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Телеграмма российского лидера была опубликована на официальном сайте Кремля.

«Уважаемый Александр Григорьевич, примите сердечные поздравления по случаю Дня независимости Республики Беларусь. Этот праздник, связанный с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков, имеет непреходящее значение и для белорусов, и для россиян — сражаясь плечом к плечу, наши народы внесли решающий вклад в Победу над нацизмом», — говорится в поздравлении.

Путин также отметил активное сотрудничество России и Белоруссии сегодня. Он выразил уверенность, что Москва и Минск сообща смогут преодолеть любые трудности.