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14:31, 3 июля 2025Бывший СССР

Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму

Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Телеграмма российского лидера была опубликована на официальном сайте Кремля.

«Уважаемый Александр Григорьевич, примите сердечные поздравления по случаю Дня независимости Республики Беларусь. Этот праздник, связанный с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков, имеет непреходящее значение и для белорусов, и для россиян — сражаясь плечом к плечу, наши народы внесли решающий вклад в Победу над нацизмом», — говорится в поздравлении.

Путин также отметил активное сотрудничество России и Белоруссии сегодня. Он выразил уверенность, что Москва и Минск сообща смогут преодолеть любые трудности.

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