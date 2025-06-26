Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:22, 26 июня 2025Бывший СССР

Лукашенко встретил Путина в Минске

Лукашенко лично встретил Путина на саммите ЕАЭС в Минске
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично встретил российского коллегу Владимира Путина на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча прошла в холле «Белэкспо». Там выстроился почетный караул Вооруженных сил Белоруссии.

Путин и Лукашенко крепко обняли друг друга, уточняет агентство. Отмечается, что белорусский лидер встречал таким образом и других глав государств.

26 июня Владимир Путин прибыл в Минск на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в пленарной сессии IV Евразийского экономического форума.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль назвал условие уничтожения верховного лидера Ирана

    Российский суд наказал четырех минометчиков-террористов за атаку на мирное село

    Медведев заявил о корнях из Курской области и пообещал пресечь попытки прорыва ВСУ

    Российский военнослужащий вернулся с СВО и заживо сгорел в своем доме

    Канье Уэст заплатил своей жене за прогулку по Нью-Йорку в бикини из конфет

    Мать четверых детей впервые прыгнула с парашютом с инструктором и не выжила

    Молодым россиянам захотели помочь снимать жилье

    Армения захотела окончательно выйти из ОДКБ

    Начались сертификационные испытания самолета МС-21 с российскими системами

    Россиянин использовал телефон в качестве приманки для изнасилования мальчиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости