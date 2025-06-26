Лукашенко встретил Путина в Минске

Лукашенко лично встретил Путина на саммите ЕАЭС в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично встретил российского коллегу Владимира Путина на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча прошла в холле «Белэкспо». Там выстроился почетный караул Вооруженных сил Белоруссии.

Путин и Лукашенко крепко обняли друг друга, уточняет агентство. Отмечается, что белорусский лидер встречал таким образом и других глав государств.

26 июня Владимир Путин прибыл в Минск на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в пленарной сессии IV Евразийского экономического форума.