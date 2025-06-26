Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:42, 26 июня 2025Бывший СССР

Путин прибыл в Белоруссию

БелТА: Путин прибыл в Белоруссию на саммит ЕАЭС
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Alexander Scherbak / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает БелТА.

«Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Беларусь. Самолет российского лидера приземлился в Национальном аэропорту Минск», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что в столице Белоруссии российский лидер примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в пленарной сессии IV Евразийского экономического форума. Всего на мероприятиях запланировано присутствие делегаций из десятков стран.

Ранее премьер-министр Армении отказался присутствовать лично на форуме ЕАЭС. Он присоединится к другим участникам по видеосвязи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно местонахождение обогащенного урана в Иране

    Иностранный журналист пострадал в Курской области при ударе беспилотника ВСУ

    Лукашенко встретил Путина в Минске

    Мостовой отказался задавать вопрос Путину

    Ким Кардашьян с новой прической снялась в бикини

    Россиянин вышиб «Патриотом» ворота бывшего военкомата и устроил поджог

    В России ответили на сомнения лидера Литвы в завершении украинского конфликта до 2028 года

    Пригожина высмеяли за сотрудничество с Инстасамкой

    Волны выбросили на берег послание в бутылке с сильным запахом

    Медведь вышел на взлетную полосу аэропорта и вызвал массовые отмены рейсов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости