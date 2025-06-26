БелТА: Путин прибыл в Белоруссию на саммит ЕАЭС

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает БелТА.

«Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Беларусь. Самолет российского лидера приземлился в Национальном аэропорту Минск», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что в столице Белоруссии российский лидер примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в пленарной сессии IV Евразийского экономического форума. Всего на мероприятиях запланировано присутствие делегаций из десятков стран.

Ранее премьер-министр Армении отказался присутствовать лично на форуме ЕАЭС. Он присоединится к другим участникам по видеосвязи.