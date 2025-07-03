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19:26, 3 июля 2025Из жизни

Охранник на руках отнес упавшего с 20 этажа мальчика в больницу и спас ему жизнь

В Китае мальчик упал с 20 этажа и остался жив
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В китайском городе Чунцин двухлетний мальчик упал с балкона 20-го этажа жилого дома и остался жив. Его спас охранник, который на руках отнес его в больницу, сообщает издание Mothership.

Инцидент произошел, когда бабушка ребенка отлучилась на несколько минут, пока он спал. Мальчик проснулся, каким-то образом выбрался на балкон и упал. Хотя его падение смягчили сначала дерево, а затем куст, он получил множественные переломы и внутренние травмы.

Первой окровавленного мальчика нашла бабушка. Охранник жилого комплекса, который вскоре оказался на месте происшествия, решил, что ждать скорой помощи нельзя. Он взял мальчика на руки и побежал в ближайшую больницу, расположенную примерно в 800 метрах. Через 600 метров охранник передал ребенка сотруднику полиции, который пробежал остаток пути.

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Мальчик поступил в больницу в критическом состоянии. По мнению медиков, его спасли действия охранника. Кроме того, выживанию способствовали небольшие размеры и легкий вес ребенка.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме курьер поймал упавшую с балкона 12-го этажа двухлетнюю девочку. Это спасло ей жизнь.

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