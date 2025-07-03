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18:16, 3 июля 2025Из жизни

Мстители разделались с пятью тиграми за один день

В Индии трое мужчин отомстили тигрице с тигрятами за съеденную корову
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Kelly Z Jones / Shutterstock / Fotodom  

В индийском штате Карнатака задержали трех мстителей, накормивших ядом тигрицу и ее четырех детенышей. Об этом сообщает IANS.

Правоохранительные органы установили личности всех троих подозреваемых: одного из них зовут Конаппа, другого — Мадараджу, третьего — Нагараджу. Все они родом из деревни Коппа. Они уже признались в содеянном и объяснили, что хотели отомстить за свою корову.

Как объяснили задержанные, тигрица задрала корову по кличке Кенчи, которая была у Мадараджу. Тот рассказал об этом Нагараджу, и они вдвоем решили разделаться с тиграми. Мужчины купили пестициды и добавили их в тушу коровы. На следующий день тигрица и ее четыре детеныша съели отравленное мясо.

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Мадараджу, по данным полиции, был рад смерти тигров и даже праздновал ее. Позже он скрылся, но его выследили и арестовали. К тому времени полиция успела задержать отца Мадараджу Шиванну, который ложно признался в расправе над тиграми, чтобы защитить сына.

Ранее сообщалось, что охотник в американском штате Флорида подстрелил четырехметрового аллигатора, который годами регулярно похищал домашний скот. Вес рептилии составлял 410 килограммов.

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