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01:56, 3 июля 2025Бывший СССР

На Украине назвали причину разговора Путина и Макрона

Дубинский: Макрон позвонил Путину из-за риска краха Украины
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил российскому лидеру Владимиру Путину из-за осознания рисков скорого краха Украины. Такую причину назвал депутат Верховной Рады Александр Дубинский на своем YouTube-канале.

«Позиция там очень четкая: потери Украины, неспособность продолжать оборону, дефицит вооружений и денег, а также морального духа приводит к необходимости войну закончить — иначе, потери будут катастрофическими», — сказал Дубинский.

По его словам, звонок Макрона связан с желанием президента США Дональда Трампа как можно скорее завершить украинский конфликт.

Вечером 1 июля состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Главы государств обсудили конфликт Израиля и Ирана, американские обстрелы иранских ядерных объектов, а также ситуацию на Украине.

Французский лидер сам инициировал звонок, хотя еще в 2023 году Макрон не хотел общаться с Путиным, объясняя это тем, что не видит в разговоре с президентом России смысла.

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