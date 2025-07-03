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18:29, 3 июля 2025Забота о себе

Названы пять разрушающих печень ежедневных привычек

Профессор Камдар предупредила о повреждении печени из-за самолечения
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Профессор из Университета Кингстона Дипа Камдар заявила, что существуют пять ежедневных привычек, которые разрушают печень. Их она назвала в беседе с изданием Infobae.

Как отметила Камдар, алкоголь может привести к нескольким серьезным заболеваниям печени, в том числе циррозу. Из-за ультраобработанных продуктов и сахара этот орган обрастает жиром. То же самое происходит и при малоподвижном образе жизни, причем даже у худых людей, предупредила специалистка.

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Кроме того, продолжила профессор, курение нарушает приток крови к печени, из-за чего ее способность к восстановлению существенно снижается. В заключение она напомнила, что через этот орган проходят многие лекарственные средства, которые при неправильном использовании повреждают его клетки, поэтому не стоит заниматься самолечением любых заболеваний.

Ранее гастроэнтеролог Елена Бутенко порекомендовала включить в рацион несколько продуктов для здоровья печени. По ее словам, в меню должны присутствовать овсянка и авокадо.

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