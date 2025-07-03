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09:36, 3 июля 2025Силовые структуры

Неизвестный поджег машину семьи главы российской цирковой студии

На Камчатке возбуждено дело из-за поджога машины главы цирковой студии
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Петропавловске-Камчатском неизвестный поджег внедорожник семьи руководителя Центра циркового искусства на Камчатке «Барбарики» Олеси Ковпак. Об этом сообщает РИА Новости.

Ковпак выложила в своем аккаунте видео со сгоревшей машиной и написала, что это иномарка ее супруга. Она предложила 200 тысяч рублей за информацию, которая поможет найти преступника.

Полицейские уже возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ, уточнили «Ленте.ру» в ГУ МВД России по региону. По данным ведомства, 2 июня владелец Toyota Tundra написал заявление о поджоге. Ущерб составил три миллиона рублей. Правоохранители ищут причастных к поджогу.

Ранее стало известно, что в Карачаево-Черкесии арестован местный житель, поджегший дом бывшей жены, в котором находилась их общая дочь.

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