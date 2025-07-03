Неработающие кнопки лифта принесли мужчине 23 миллиона рублей

В США мужчина выиграл в лотерею 300 тысяч долларов благодаря лифту на работе

В американском штате Массачусетс мужчина выиграл в лотерею благодаря номерам кнопок в старом лифте на работе. Об этом сообщает UPI.

Сильвестр Семедо приобрел лотерейный билет Mass Cash для розыгрыша, который состоялся 26 июня. Он трижды вписал в него одну и ту же комбинацию чисел: 2, 6, 10, 14 и 18. В итоге все они оказались выигрышными. Каждая из трех комбинаций принесла ему по 100 тысяч долларов (7,9 миллиона рублей), а общая сумма выигрыша составила 300 тысяч долларов (23,6 миллиона рублей).

Как объяснил Семедо, именно на этих этажах останавливался лифт в здании, где он раньше трудился. Все прочие кнопки были неработающими.

Победитель планирует потратить часть полученных денег на то, чтобы посетить выездной матч бейсбольной команды Boston Red Sox.

Ранее сообщалось, что житель США подал в суд на организаторов лотереи Powerball и потребовал заплатить ему 340 миллионов долларов. Ему ошибочно сообщили о несуществующем выигрыше.