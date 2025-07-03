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15:02, 3 июля 2025Из жизни

Неработающие кнопки лифта принесли мужчине 23 миллиона рублей

В США мужчина выиграл в лотерею 300 тысяч долларов благодаря лифту на работе
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Erik Mclean / Unsplash

В американском штате Массачусетс мужчина выиграл в лотерею благодаря номерам кнопок в старом лифте на работе. Об этом сообщает UPI.

Сильвестр Семедо приобрел лотерейный билет Mass Cash для розыгрыша, который состоялся 26 июня. Он трижды вписал в него одну и ту же комбинацию чисел: 2, 6, 10, 14 и 18. В итоге все они оказались выигрышными. Каждая из трех комбинаций принесла ему по 100 тысяч долларов (7,9 миллиона рублей), а общая сумма выигрыша составила 300 тысяч долларов (23,6 миллиона рублей).

Как объяснил Семедо, именно на этих этажах останавливался лифт в здании, где он раньше трудился. Все прочие кнопки были неработающими.

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Победитель планирует потратить часть полученных денег на то, чтобы посетить выездной матч бейсбольной команды Boston Red Sox.

Ранее сообщалось, что житель США подал в суд на организаторов лотереи Powerball и потребовал заплатить ему 340 миллионов долларов. Ему ошибочно сообщили о несуществующем выигрыше.

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