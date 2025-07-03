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13:35, 3 июля 2025Экономика

Над американским штатом пронесся гигантский водяной смерч

Над Огайо пронесся гигантский водяной смерч
Виктория Клабукова
СюжетСмерч в Сочи
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

В американском штате Огайо заметили водяной смерч. Об этом сообщает телеканал Fox8.

Гигантский воронкообразный вихрь пронесся над озером Эри недалеко от залива Сандаски. Как передает портал Gismeteo, водяные смерчи необычны для летнего сезона и чаще встречаются осенью. Большой опасности они не представляют: ветер быстро слабеет и, как правило, рассеивается еще до того, как приблизится к берегу. Тем не менее фиксировались случаи, когда такой вихрь превращался в наземный смерч.

Ранее о смерчах предупредили жителей Кубани. Опасные явления могут возникнуть в том числе и в Сочи. Вместе со смерчами в Краснодарский край придут проливные дожди, из-за чего уровень воды в реках может повыситься.

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