Россиянам перечислили правила защиты от мошенников

МВД призвало россиян установить самозапрет на кредиты через «Госуслуги»

Россиян призвали установить самозапрет на кредиты, чтобы защититься от мошенничества. Это и другие правила безопасности в сети перечислило МВД в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

В ведомстве рассказали, что установить самозапрет на кредиты можно через «Госуслуги» или МФЦ. Также в МВД напомнили о необходимости включить двухфакторную аутентификацию в соцсетях и мессенджерах. Кроме того, на устройствах должен быть установлен антивирус.

Помимо этого, россиянам посоветовали проверить, сколько сим-карт оформлено на их имя. Еще одной мерой, которая позволит защититься от аферистов, в ведомстве назвали установку лимитов трат в приложении банка.

В МВД также рекомендовали гражданам раз в три месяца заходить на сайты nalog.ru и Федресурса, чтобы убедиться, что их не втянули в подозрительную деятельность, например, не оформили ли на их имя ИП. Вместе с этим каждые три месяца пользователям нужно проверять на специальных ресурсах, не утекли ли их пароли в сеть. Если это произошло, то их следует немедленно сменить.

Ранее одну категорию россиян предупредили о мошеннических атаках. Уточнялось, что речь идет о тех, кто ищет работу.