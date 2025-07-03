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15:27, 3 июля 2025Забота о себе

Россиянам рассказали о защите от укусов смертельно опасных насекомых

Аллерголог Логина: Аллергикам нужно брать за город кортикостероидные инъекции
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Для людей с аллергической реакцией на яд насекомых укус пчелы, шмеля или осы может стать летальным, предупредила аллерголог Надежда Логина. О защите от смертельно опасных укусов она рассказала россиянам в беседе с aif.ru.

Врач подчеркнула, что наличие у близких родственников (бабушки, дедушки, родители, тети, дяди, кузины, кузены, дети) любых аллергических заболеваний говорят о склонности к аллергии. Непосредственная угроза есть у тех, у кого в анамнезе, например, в детстве, были аллергические реакции на укусы насекомых, добавила Логина.

Людям, которые уже замечали у себя аллергические проявления на укусы насекомых, она посоветовала быть особенно осторожными в весенне-летний период — не подходить к цветущим и ягодным кустам, в которых можно не заметить насекомое. «Инсектная аллергия, аллергия на укусы насекомых, опасна системными аллергическими реакциями анафилактического типа в виде шока или отека Квинке, которые могут привести к летальному исходу», — предупредила Логина.

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