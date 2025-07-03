Россияне отдали дань Стоунхенджу отечественными «Запорожцами» на Алтае

Россияне отдали дань Стоунхенджу, который признан объектом Всемирного наследия и находится в графстве Уилтшир в Англии, и создали копию собственного памятника, но только с помощью отечественных машин. О необычном месте на Алтае сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Новый объект начали создавать специалисты постоянной экспозиции ретроавтомобилей и советской техники «Галерея времени» из Новосибирска. На поляне уже установили 24 машины, а всего в планах создателей — больше 50 автомобилей.

Большая часть техники, как видно на фотографиях, состоит из отечественных «Запорожцев». В частности, там запечатлены модели ЗАЗ-968, ЗАЗ-965 и ГАЗ-М18.

Уточняется, что в соцсетях пользователи восприняли этот проект неоднозначно: кто-то счел идею смешной, а кто-то — плохой из-за вмешательства в природный ландшафт и изменения среды «какими-то железяками». В то же время многие с юмором высказались об инициативе.

Ранее жители Верхней Пышмы пригласили американского бизнесмена Илона Маска в гости. Миллиардер, по идее, мог бы протестировать российский электромобиль.