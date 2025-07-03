Россиянин угрожал соседу ножом за просьбу о тишине

В Петербурге мужчину осудят из-за угроз соседу ножом за просьбу о тишине

В Санкт-Петербурге мужчину осудят из-за угроз соседу за просьбу о тишине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Он обвиняется по статье 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

По данным следствия, 21 июня мужчина находился на лестничной клетке в подъезде дома по улице Карпинского. Там у него произошел конфликт с соседом. Он зажал его в угол и размахивая столовым ножом, угрожал расправой.

Пострадавший рассказал, что сделал обвиняемому замечание из-за шума в квартире, который мешал ему спокойно жить.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин набросился на разбудившую его утром мать-пенсионерку.