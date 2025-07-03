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15:03, 3 июля 2025Силовые структуры

Россиянин угрожал соседу ножом за просьбу о тишине

В Петербурге мужчину осудят из-за угроз соседу ножом за просьбу о тишине
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

В Санкт-Петербурге мужчину осудят из-за угроз соседу за просьбу о тишине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Он обвиняется по статье 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

По данным следствия, 21 июня мужчина находился на лестничной клетке в подъезде дома по улице Карпинского. Там у него произошел конфликт с соседом. Он зажал его в угол и размахивая столовым ножом, угрожал расправой.

Пострадавший рассказал, что сделал обвиняемому замечание из-за шума в квартире, который мешал ему спокойно жить.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин набросился на разбудившую его утром мать-пенсионерку.

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