Россиянин угрожал соседу ножом за просьбу о тишине

В Санкт-Петербурге мужчину осудят из-за угроз соседу за просьбу о тишине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Он обвиняется по статье 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ.
По данным следствия, 21 июня мужчина находился на лестничной клетке в подъезде дома по улице Карпинского. Там у него произошел конфликт с соседом. Он зажал его в угол и размахивая столовым ножом, угрожал расправой.
Пострадавший рассказал, что сделал обвиняемому замечание из-за шума в квартире, который мешал ему спокойно жить.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что россиянин набросился на разбудившую его утром мать-пенсионерку.