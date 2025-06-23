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09:20, 23 июня 2025Силовые структуры

Россиянин набросился на разбудившую его утром мать-пенсионерку

В Севастополе 44-летний мужчина набросился на мать-пенсионерку, разбудившую его
Варвара Митина (редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Севастополе 44-летний местный житель набросился на мать-пенсионерку из-за того, что она побеспокоила его утром. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по городу.

Утром 65-летняя женщина собиралась на работу, стараясь не беспокоить спящего сына. Когда она вечером вернулась домой, пьяный сын начал проявлять к ней агрессию и обвинил ее в том, что она разбудила его утром шумом стиральной машины и громкими сборами. В результате от злости он набросился на пенсионерку, схватил ее за шею, начал душить и угрожать.

Пенсионерка смогла вырваться и убежать к соседям. Оттуда женщина позвонила дочери, которая вызвала полицию и забрала мать к себе. В результате агрессора задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).

Ранее в Тобольске суд приговорил таксиста, приставившего пистолет к голове 24-летнего ветерана специальной военной операции (СВО), к 1 году и 10 месяцам лишения свободы.

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