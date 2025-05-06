Приставивший пистолет к голове ветерана СВО таксист получил срок в колонии

В Тобольске угрожавший ветерану СВО таксист получил 1 год и 10 месяцев колонии

В Тобольске городской суд приговорил таксиста, приставившего пистолет к голове 24-летнего ветерана специальной военной операции (СВО), к 1 году и 10 месяцам лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, осужденный возместил потерпевшему ущерб в размере 80 тысяч рублей. Также он принес ему извинения.

Как установил суд, 10 ноября 2024 года он подвозил пассажира до дома. Во время поездки они общались. После того как мужчина рассказал водителю, что проходил военную службу в СВО, тот стал агрессивно себя вести и приставил к его голове травматический пистолет, высказывая угрозу расправой.

Ранее сообщалось, что полицейские узнали об этом случае из видеоролика в интернете и начали проверку.

