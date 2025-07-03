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11:51, 3 июля 2025Силовые структуры

Россиянин вонзил нож в игравшего ночью в онлайн-игры сына

На Урале мужчина убил сына за то, что тот играл в онлайн-игры и мешал ему спать
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

На Урале 53-летний мужчина вонзил нож в игравшего ночью в онлайн-игры 29-летнего сына. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Александра Шульгу.

По данным агентства, ЧП произошло 15 мая в доме, расположенном в Пышминском районе. Тогда фигурант был пьян и не мог заснуть из-за сына, который играл в шумную онлайн-игру. Мужчина попросил его вести себя тише, из-за чего возникла ссора. Молодой человек вел себя агрессивно, отец схватил нож и нанес ему два удара. От полученных ранений молодой мужчина не выжил.

По информации руководителя пресс-службы регионального МВД Валерия Горелых, полицейским позвонила бабушка потерпевшего. Она жила вместе с мужчинами, и все произошло у нее на глазах.

В отношении отца возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемый признал. Все материалы направлены в суд.

Ранее сообщалось, что в Москве коллегия присяжных заседателей признала виновным россиянина Александра Кибельченко в организации похищения и расправе над зятем.

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