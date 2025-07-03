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05:41, 3 июля 2025Бывший СССР

Российский боец рассказал о применении ВСУ запрещенного оружия

РИА Новости: ВСУ применяли запрещенное оружие и до выхода из Оттавской конвенции
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Nikita Tsitsagi / News.ru / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяли запрещенное оружие и до выхода из Оттавской конвенции по производству противопехотных мин, ситуация на поле боя не изменится. Об этом рассказал боец 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Малой в беседе с РИА Новости.

«Украинские военные при отходе минируют поля, населенные пункты противопехотными минами. Поэтому нам без разницы, вышла, не вышла Украина из соглашения (...) Украина как применяла, так и будет дальше применять запрещенные методы войны», — рассказал боец.

Он отметил, что ВСУ применяли запрещенное оружие с самого начала специальной военной операции (СВО).

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что Украина вышла из Оттавской конвенции по запрету на производство и использование противопехотных мин для легитимизации собственных действий на поле боя.

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