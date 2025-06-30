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00:42, 30 июня 2025Силовые структуры

Причину выхода Украины из конвенции по запрету противопехотных мин объяснили

ТАСС: Украина вышла из конвенции по минам для легитимизации своих действий
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украина вышла из Оттавской конвенции по запрету на производство и использование противопехотных мин для легитимизации собственных действий на поле боя. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Противник применяет противопехотные мины различного типа с 2022 года, а данное решение было необходимо Киеву, чтобы легитимизировать их массовое производство, в том числе с привлечением западных партнеров», — объяснил причину собеседник агентства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) о выходе Киева из Оттавской конвенции по запрету на производство и использование противопехотных мин.

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