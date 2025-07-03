Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:31, 3 июля 2025Бывший СССР

Российский боец рассказал о самых подготовленных наемниках ВСУ

Боец Шорохов: Самые подготовленные наемники ВСУ приехали из Израиля
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Самыми подготовленными наемниками, сражающимися в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), являются те, кто приехали из Израиля. Об этом рассказал российский боец Алексей Шорохов в интервью NEWS.ru.

«Наибольшей квалификацией, насколько мне это известно, отличались израильские военные отпускники. Там и целые группы спецназа действовали, была и специальная авиадесантная служба (Великобритании), и американцы», — рассказал Шорохов.

Боец отметил, что наибольшие зверства совершают представители «Грузинского национального легиона» (признан на территории России террористическим и запрещен).

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили французского наемника ВСУ Кевина Мигеля Картье Жугле. Он участвовал в боевых действиях в Сумской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не знаю, жив ли мой сын». В Азербайджане фиксируют жестокое обращение с россиянами. Что говорят живущие там русские и туристы?

    Трамп запросил снимок КТ мозга после попытки покушения

    На Украине назвали причину разговора Путина и Макрона

    Российский боец рассказал о самых подготовленных наемниках ВСУ

    Баку отверг обвинения в насилии над задержанными россиянами

    Известная 60-летняя актриса в откровенном купальнике покаталась на катере

    Срок подготовки атаковавших «Крокус» террористов раскрыли

    Обаму уличили в попытке подставить Трампа

    В Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

    Огненный шар пронесся над европейской столицей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости