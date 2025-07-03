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15:01, 3 июля 2025Культура

Шарлиз Терон обвинила известного режиссера в домогательствах

Шарлиз Терон заявила о пережитых в начале карьеры домогательствах режиссера
Андрей Шеньшаков

Фото: Rodin Eckenroth / Getty Images

Обладательница «Оскара» Шарлиз Терон раскрыла подробности о пережитых на раннем этапе карьеры сексуальных домогательствах со стороны известного режиссера. Об этом она сообщила в подкасте Call Her Daddy.

По ее словам, она стала жертвой харассмента со стороны известного голливудского постановщика, имя которого актриса называть не стала. Терон заявила, что инцидент произошел во время одного из первых прослушиваний актрисы в 1994 году, когда ей самой было всего 19. «Кастинг» проходил прямо в доме режиссера в субботу вечером, а сам он открыл ей дверь в шелковой пижаме. В какой-то момент мужчина положил руку девушке на колено, после чего она «извинилась и ушла».

«Не хочу произносить его имя, но он знает, что речь идет именно о нем. Если кто-то когда-нибудь спросит меня напрямую, я отвечу. Нравится, что он боится правды, которая может всплыть в любой момент», — сообщил Шарлиз.

Спустя восемь лет тот же режиссер вновь обратился к ней с предложением о работе, но на ее прямой вопрос о том эпизоде «ушел от разговора». Также она уточнила, что о домогательствах она впервые заявила еще в 2019 году, после чего режиссер занервничал и написал ей письмо, в котором заявил, что она все неправильно поняла.

Ранее стало известно, что Шарлиз Терон назвала условия съемок в спин-оффе «Форсажа».

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