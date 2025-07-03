Шестилетнего российского ребенка насмерть раздавило бетонной плитой во дворе дома

В Хабаровском крае шестилетнего ребенка насмерть раздавило бетонной плитой

Шестилетнего ребенка насмерть раздавило бетонной плитой в городе Советская Гавань в Хабаровском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета.

Как сообщили следователи, трагедия произошла во дворе жилого дома — на ребенка упала бетонная плита перекрытия колодца.

«Проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия в целях установления обстоятельств случившегося, допрашиваются свидетели и очевидцы, назначены экспертизы», — сообщили в хабаровском СК.

Ранее сообщалось о смерти студента Курского университета Илии Гукежева, награжденного президентом России Владимиром Путиным медалью «За спасение погибавших» — это произошло при попытке спасти раненную украинским дроном девочку.