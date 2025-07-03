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10:09, 3 июля 2025Путешествия

Школьник захотел позагорать на пляже российского курорта и получил ожоги половины тела

Shot: 13-летний российский школьник получил ожоги половины тела на пляже в Сочи
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

13-летний российский школьник захотел позагорать на пляже в Сочи и получил ожоги половины тела. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 1 июля. Мальчик лежал на пляже курорта, и вскоре на его теле стали появляться волдыри. Взрослые заметили происходящее и вызвали скорую. Подростка доставили в больницу с ожогами 50 процентов тела.

Ранее десятки российских туристов оказались в больницах в Сиде, Кемере и Анталье с аллергией на солнце. Уточняется, что на курортах Турции жара достигает 35-40 градусов, что и спровоцировало сильный зуд и красноту, а также пятна на теле, прыщи, головокружение и слабость.

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