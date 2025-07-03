В европейской стране предложили запретить TikTok и Telegram из-за России

Военный Идзелис предложил запретить в Литве TikTok и Telegram из-за России

Литва проигрывает информационную войну России, поэтому в стране необходимо запретить TikTok и Telegram. С таким предложением выступил командир военизированного Союза стрелков европейской страны Линас Идзелис, его слова передает «Sputnik Литва» в Telegram.

По мнению Идзелиса, Россия использует онлайн-ботов, чтобы распространять пророссийскую информацию в TikTok и Telegram. Он счел, что с момента распада СССР ситуация с информационным противостоянием с Россией никогда не была такой плохой, как сейчас. «Если мы хотим быть серьезными, нам нужно запретить Telegram и TikTok», — заявил он.

Военный подчеркнул, что Литве следует обратить особое внимание на эти две платформы, которые Россия использует «для промывания мозгов».

Ранее стало известно, что из Литвы депортировали журналиста с российским гражданством Владимира Водо. Сообщалось, что власти страны признали его угрозой национальной безопасности.