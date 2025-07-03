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20:26, 3 июля 2025Моя страна

В России создали препарат для лечения тяжелой формы рака

В Димитровграде создали препарат «Ракурс» для лечения предстательной железы
Мария Винар

Фото: R Photography Background / Shutterstock / Fotodom  

Ученые Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде создали препарат для лечения тяжелой формы рака. Об этом сообщает «Российская газета».

В разработке также участвовали специалисты Государственного научного центра — Научно-исследовательского института атомных реакторов (ГНЦ НИИАР). Препарат, получивший название «Ракурс», предназначен для радионуклидной терапии пациентов с раком предстательной железы на стадии поражения костей метастазами. Редкий изотоп радий-223, который производят в ГНЦ НИИАР, является его главным компонентом. При попадании в организм пациента, он разрушает опухолевые очаги и уменьшает боль.

Синтез радия-223 — сложный процесс, на который ученые тратят месяцы и годы. Полученное сырье поставляется из ГНЦ НИИАР в димитровградский Центр радиологии и онкологии ФМБА России. Там специалисты его преобразуют в ампулы с раствором.

Ранее сообщалось, что ученые из Новосибирска создали и запатентовали новое соединение, которое может повысить эффективность химиотерапии при раке шейки матки.

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