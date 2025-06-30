В России научились усиливать действие химиотерапии

Ученые Сибирского отделения РАН придумали, как усилить действие химиотерапии

Ученые из Новосибирска создали и запатентовали новое соединение, которое может повысить эффективность химиотерапии при раке шейки матки. Разработка основана на веществе, полученном из корня солодки — глицирретовой кислоте. По данным ТАСС, это соединение помогает лучше накапливать химиопрепарат доксорубицин внутри опухолевых клеток, что может помочь в борьбе с их устойчивостью к лечению.

Специалисты отмечают, что так называемая множественная лекарственная устойчивость стала серьезной проблемой для онкологии. Из-за нее клетки перестают реагировать на препараты, и эффективность химиотерапии падает. Главная причина заключается в белке под названием P-гликопротеин. Он работает как насос, «выталкивая» лекарство из клеток и мешая его нормальному усвоению.

«Задачей настоящего изобретения является расширение структурного ряда соединений, блокирующих насосную функцию P-гликопротеина и усиливающих чувствительность опухолевых клеток к химиотерапевтическим препаратам», — говорится в патентных документах.

Разработкой занимались ученые из двух институтов Сибирского отделения РАН — Института органической химии имени Ворожцова и Института химической биологии и фундаментальной медицины. Они провели лабораторные испытания на культурах клеток и выяснили, что их соединение действительно увеличивает внутриклеточное накопление доксорубицина. По словам исследователей, вещество может лечь в основу новых препаратов для клинической онкологии.

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