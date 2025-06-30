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17:32, 30 июня 2025Моя страна

В России научились усиливать действие химиотерапии

Ученые Сибирского отделения РАН придумали, как усилить действие химиотерапии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Новосибирска создали и запатентовали новое соединение, которое может повысить эффективность химиотерапии при раке шейки матки. Разработка основана на веществе, полученном из корня солодки — глицирретовой кислоте. По данным ТАСС, это соединение помогает лучше накапливать химиопрепарат доксорубицин внутри опухолевых клеток, что может помочь в борьбе с их устойчивостью к лечению.

Специалисты отмечают, что так называемая множественная лекарственная устойчивость стала серьезной проблемой для онкологии. Из-за нее клетки перестают реагировать на препараты, и эффективность химиотерапии падает. Главная причина заключается в белке под названием P-гликопротеин. Он работает как насос, «выталкивая» лекарство из клеток и мешая его нормальному усвоению.

«Задачей настоящего изобретения является расширение структурного ряда соединений, блокирующих насосную функцию P-гликопротеина и усиливающих чувствительность опухолевых клеток к химиотерапевтическим препаратам», — говорится в патентных документах.

Разработкой занимались ученые из двух институтов Сибирского отделения РАН — Института органической химии имени Ворожцова и Института химической биологии и фундаментальной медицины. Они провели лабораторные испытания на культурах клеток и выяснили, что их соединение действительно увеличивает внутриклеточное накопление доксорубицина. По словам исследователей, вещество может лечь в основу новых препаратов для клинической онкологии.

Ранее сотрудники Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) создали ИИ-ассистента для прогноза сердечной недостаточности. Тем временем ученые из Пензенского государственного университета впервые применили квантовые точки с усложненной внутренней структурой для диагностики онкологических заболеваний.

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