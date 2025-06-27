Российские ученые создали ИИ-ассистента для прогноза сердечной недостаточности

Ученые КБГУ создали ИИ-ассистента для прогноза сердечной недостаточности

Сотрудники Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) создали ИИ-ассистента для прогноза сердечной недостаточности. Об этом сообщает новостной портал «Вести КБР».

Выяснилось, что в республике начали применять машинное обучение для решения задач в области медицины. Работа ученых КБГУ направлена на применение нейросетей в диагностике и лечении заболеваний.

Искусственный интеллект способен устанавливать взаимосвязи между различными клиническими признаками, например между уровнем холестерина и типом боли в груди. Благодаря разработке врач может точнее дифференцировать ишемическую болезнь и патологические состояния, которые не имеют отношения к сердцу.

Кроме того, системы позволят медикам точнее прогнозировать ход болезни и подбирать адекватное лечение, а пациенты смогут в онлайн-режиме наблюдать за изменениями своего организма.

Ранее в Сибири из рыбных отходов создали каркасы для выращивания человеческих костей.