В Сибири из рыбных отходов создали каркасы для выращивания человеческих костей

В Сибири ученые создали из рыбных отходов каркасы для выращивания человеческих костей. Об этом сообщает RG.RU.

Исследователи из Сибирского федерального университета научились использовать органические отходы для изготовления биополимеров, которые в виде особых каркасов позволяют человеческому организму наращивать новую кость взамен сломанной.

В работе биологи применяют в том числе отходы переработки рыбы, которые скармливают бактериям. Те же на основе вторсырья производят биополимеры, из которых впоследствии печатают костные каркасы — скаффолды.

Отмечается, что помещенный хирургами в место перелома каркас способствует наращиванию костной ткани. При этом со временем инородное тело в итоге растворяется и постепенно выводится из организма.

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