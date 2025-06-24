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20:36, 24 июня 2025Моя страна

В Сибири из рыбных отходов создали каркасы для выращивания человеческих костей

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

В Сибири ученые создали из рыбных отходов каркасы для выращивания человеческих костей. Об этом сообщает RG.RU.

Исследователи из Сибирского федерального университета научились использовать органические отходы для изготовления биополимеров, которые в виде особых каркасов позволяют человеческому организму наращивать новую кость взамен сломанной.

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В работе биологи применяют в том числе отходы переработки рыбы, которые скармливают бактериям. Те же на основе вторсырья производят биополимеры, из которых впоследствии печатают костные каркасы — скаффолды.

Отмечается, что помещенный хирургами в место перелома каркас способствует наращиванию костной ткани. При этом со временем инородное тело в итоге растворяется и постепенно выводится из организма.

Ранее в июне стало известно, что российские ученые захотели создать косметику из грязи.

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