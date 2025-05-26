Российские ученые захотели создать косметику из грязи

Ученые КамГУ захотели создать косметику из лечебной грязи озера на Камчатке

Ученые Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга (КамГУ) захотели создать косметику из лечебной грязи. Соответствующее сообщение появилось на сайте телеканала «41 регион».

Научные сотрудники лаборатории биогеохимии заинтересовались озером Утиное, которое находится рядом с селом Паратунка. Так, они выяснили, что озеро является единственным разведанным на Камчатке месторождением лечебной грязи с уникальным составом. В рамках программы стратегического лидерства университетов «Приоритет-2030» эксперты будут изучать особенности реакций микроорганизмов, которые находятся в озере, на тяжелые металлы. Кроме того, они проведут исследования дна на его гидрохимические и бальнеологические свойства. После этого на основе полученных результатов ученые планируют создать косметические средства из лечебной грязи.

Исследования на озере в последний раз проводились в 2015 году. Спустя девять лет они возобновились благодаря «Межведомственной программе комплексных научных исследований Камчатки и прибрежных акваторий», которой заинтересовались десятки научных организаций со всей России.

Ранее сообщалось, что сахалинские ученые вместе с коллегами из разных стран сделали выводы из нового исследования и предложили в борьбе с раком использовать золото.