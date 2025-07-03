Солдаты ВСУ выдвинулись в сторону РФ и были остановлены одним способом

В Сумской области солдаты ВСУ были уничтожены на глушковском направлении

В Сумской области солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены на глушковском направлении с помощью FPV-дрона. Об этом пишет Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Очередная группа украинских оккупантов выдвинулась из Павловки (Сумская область) в направлении нашей территории. В приграничной лесополосе враг укрылся в "лисьей норе"», — говорится в публикации.

Уточняется, что украинские военные были ликвидированы FPV-дроном с термобарическим боеприпасом внутри укрытия противника.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили французского наемника ВСУ Кевина Мигеля Картье Жугле. Сообщается, что он участвовал в боевых действиях в Сумской области.