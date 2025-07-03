Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:27, 3 июля 2025Бывший СССР

Солдаты ВСУ выдвинулись в сторону РФ и были остановлены одним способом

В Сумской области солдаты ВСУ были уничтожены на глушковском направлении
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Сумской области солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены на глушковском направлении с помощью FPV-дрона. Об этом пишет Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Очередная группа украинских оккупантов выдвинулась из Павловки (Сумская область) в направлении нашей территории. В приграничной лесополосе враг укрылся в "лисьей норе"», — говорится в публикации.

Уточняется, что украинские военные были ликвидированы FPV-дроном с термобарическим боеприпасом внутри укрытия противника.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили французского наемника ВСУ Кевина Мигеля Картье Жугле. Сообщается, что он участвовал в боевых действиях в Сумской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европа начала подготовку к выводу войск США

    Карпин назвал завышенными зарплаты футболистов в России

    В МИД высказались о доступе к гражданам РФ в Азербайджане

    Мужчина случайно нашел на пляже шипастого «зеленого инопланетянина»

    Настасья Самбурская снялась в бюстгальтере и ультракоротких шортах

    На Украине обвинили США в остановке любой военной помощи

    Украинский дрон долетел до Самарской области

    Сбежавший бывший российский депутат отмыл более 40 миллионов рублей

    На Украине объявили в розыск трех российских артистов

    Назван срок возвращения летней погоды в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости