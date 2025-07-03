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13:53, 3 июля 2025Бывший СССР

Военкор рассказал о возможностях наступления ВС России

Военкор Коц рассказал о возможностях ВС РФ после взятия Мелового и Разино
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетНаселение России:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Меловое Харьковской области и Разино в Донецкой народной республике (ДНР), что дает возможность для перерезания логистических узлов украинских войск. Об этом сообщил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале со ссылкой на Минобороны России.

Он рассказал, что Меловое – это село на границе Харьковской области Украины и Белгородской области России с населением 5000 человек. Военкор пришел к выводу, что плацдарм в украинском приграничье начинает расширяться. По его словам, российские войска смогли бы выбить у Вооруженных сил Украины (ВСУ) логистический узел, если бы одновременно ударили по Великому Бурлуку со стороны Мелового и Двуречной.

Коц также написал, что Разино — это село в Покровском районе ДНР, которое расположено в девяти километрах от трассы, по которой ходит транспорт между покровско-мирноградской агломерацией и Краматорском. Он пришел к выводу, что, чтобы ее перерезать, ВС России нужно взять под контроль Федоровку, Затышок и Сухецкое.

Ранее стало известно о попытках ВСУ стабилизировать фронт в Харьковской области. Военный аналитик Андрей Марочко рассказал, что около десяти штурмовых групп ВСУ были уничтожены, вместе с ними украинские войска потеряли 250 военных, 12 единиц бронетехники, несколько автомобилей, два миномета и артиллерийское орудие.

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