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10:08, 3 июля 2025Силовые структуры

Задержание готовившей подрыв машины в Петербурге россиянки попало на видео

ФСБ показала задержание готовившей теракт по заданию Киева в Петербурге девушки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержание готовившей подрыв машины в Петербурге 23-летней россиянки попало на видео. Соответствующие кадры опубликованы в ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На видео показано, как девушка в розовой куртке несет в руке синий и белый пакеты. Она подходит к одной из машин, припаркованных во дворе, и под дно устанавливает самодельное взрывное устройство. Спустя несколько минут ее задерживают сотрудники ФСБ. Они кладут ее на асфальт и надевают наручники. Задержанная рассказала, что получила задание проследить за этой машиной и за это ей обещали денег. По ее словам, она пыталась подложить под машину какое-то устройство.

Ранее сообщалось, что в апреле 2025 года девушка приехала в Северную столицу и занималась наблюдением за сотрудником одного из оборонных предприятий, для того чтобы подготовиться и подорвать его автомобиль при помощи самодельного взрывного устройства.

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