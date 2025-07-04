Американская актриса Кортни Кокс хранит в гардеробе маски со своим портретом

Американская актриса Кортни Кокс показала неожиданные вещи в гардеробе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Живя в Калифорнии, мы редко нуждаемся в верхней одежде. Вот, что у меня есть в моем гардеробе», — сообщила звезда популярного телесериала «Друзья» в начале видео. Так, в первую очередь Кокс рассказала, что хранит в шкафу ведро для попкорна в виде маски Призрачного Гостя — главного отрицательного героя в фильме «Крик». Затем она продемонстрировала на камеру несколько масок со своим портретом и маленький плащ. «Это единственное пальто, которое есть в моем шкафу. Это маленький дождевик. Знаете, для кого он? Не для ребенка, а для Лили», — объяснила Кокс, указав на свою собаку.

Кроме того, знаменитость взяла в руки страшную, по ее словам, сумку и вытащила из нее картонную фигуру себя. «Посмотрите на это, как будто я одержима собой, но на самом деле это не так, клянусь», — с иронией высказалась она.

В конце ролика артистка показала фанатам, что в ее шкафу лежат простыни, которые она никогда не будет использовать, книгу, посвященную упомянутому сериалу, а также семейный фотоальбом и очень много корзин.

Ранее американская актриса Дженнифер Энистон опубликовала совместные с Кортни Кокс снимки без макияжа.