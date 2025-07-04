Минкультуры опровергло слухи об ограничении участия азербайджанцев в культурных событиях

Минкультуры: Данные об ограничении участия азербайджанцев в мероприятиях — фейк

В соцсетях появилась информация о том, что министр культуры России Ольга Любимова якобы подписала распоряжение «Об утверждении рекомендаций по ограничению участия граждан Азербайджанской Республики в культурных мероприятиях и распространению музыкального контента на территории Российской Федерации». Министерство культуры в своем Telegram-канале опровергло эти слухи.

Представители федерального органа исполнительной власти подчеркнули, что Любимова не подписывала подобных распоряжений, а данные об ограничении на участие азербайджанцев в культурных событиях в России носят полностью недостоверный характер. Они также опубликовали фейковое распоряжение, предупредив, что представленный документ не имеет никакой юридической силы.

Перейдя на сайт Минкультуры, можно убедиться, что распоряжение, датированное 1 июля 2025 года, отсутствует на официальном сайте ведомства.

Последнее распоряжение было обнародовано 27 июня. Оно имеет ряд отличий, по которым можно опознать оригинальный документ. Например, в нем дата обозначена цифрами 27.06.2025, а в фейковом документе месяц прописан словом и перед датой стоит предлог: «от 01 июля 2025».

В оригинальных распоряжениях номер документа начинается с цифры (№ 110-ПП), а в фейковом — с буквы (№ P-1259). Кроме того, в тексте провокационного распоряжения есть буква «ё».

Также следует обратить внимание на подпись. В фейковом документе стоит якобы автограф Любимовой, хотя в оригинальных документах на сайте Минкультуры в бумагах с ее распоряжениями стоит печать «Отдел делопроизводства и архив». Если же сравнивать подпись на фейковом распоряжении и в других оригинальных бумагах, то можно заметить отличия. В оригинале подпись министра культуры более размашистая и без наклона.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».