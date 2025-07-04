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17:17, 4 июля 2025Мир

На Западе раскрыли слабость Трампа

Экс-советник Меркель: Трампу можно сначала уступить, чтобы потом извлечь выгоду
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Бывший советник канцлера Германии Ангелы Меркель Ларс-Хендрик Реллер рассказал о тактике в переговорах с президентом США Дональдом Трампом, которая поможет воспользоваться его слабостями. Его слова приводит журнал Spiegel.

«Конечно, разумно сначала уступить [Трампу] в определенных моментах, чтобы потом извлечь еще большую выгоду», — считает Реллер.

По его словам, стратегия Трампа на переговорах — сразу выдвигать максимально возможные требования, чтобы в итоге добиться большего, — всем уже известна и в этом смысле поведение Трампа отчасти предсказуемо. Он отмечает, что этот план уже показал свои слабые стороны в ходе тарифной войны с Китаем, занявшим жесткую позицию и в итоге заставившим президента США отступить.

Ранее Реллер заявил, что Европа по-прежнему очень зависит от США в экономической и оборонной сферах, чем Трамп пытается пользоваться на переговорах.

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