В российском городе во время урагана на женщину рухнул балкон

В Омске снесенный ураганом балкон рухнул на женщину

В Омске ураганным ветром снесло балкон жилого дома. Конструкция рухнула прямо на женщину, стоявшую неподалеку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел днем на улице Герцена. Балкон упал на 64-летнюю местную жительницу. Горожанку госпитализировали: ей диагностировали травмы головы и закрытый перелом ключицы. Это не единственная пострадавшая от разгула стихии — за время бури было травмировано еще пятеро горожан.

Ранее ураган охватил другой российский город, Магнитогорск. Порывом ветра с крыши одного из местных фитнес-центров сорвало больше десятка металлических листов. Рухнув, они повредили несколько автомобилей, припаркованных рядом. Следом торнадо пронесся над Амурской областью. Сильный вихрь образовался над селом Чигири. Буря стихла так же быстро, как и началась, и не повлекла много разрушений.