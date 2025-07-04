Названа ключевая выгода России в отношениях с Ватиканом

Глава ВСС Леонид Севастьянов: Ватикан может способствовать диалогу РФ и Запада

Развитие отношений России с Ватиканом может способствовать ее диалогу с Западом. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал глава Всемирного союза староверов, поддерживающий контакты с Ватиканом, Леонид Севастьянов.

«Отношения с Ватиканом — важный актив для диалога с европейскими странами и США», — прямо подчеркнул он.

По словам Леонида Севастьянова, Папа Римский Лев XIV пользуется огромным уважением и доверием в Европе и Соединенных Штатах, а также имеет тесные контакты с американским руководством. «Грех не воспользоваться этой возможностью», — добавил он.

Ранее Леонид Севастьянов раскрыл отношение католиков к России. По его словам, они воспринимают ее через призму пророчества Фатимской Божьей Матери.