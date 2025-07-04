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17:18, 4 июля 2025Путешествия

Пассажиры самолета устроили драку из-за медитации и попали на видео

DM: Два пассажира подрались на борту самолета Frontier Airlines из-за медитации
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Два пассажира самолета устроили драку из-за медитации одного из них и попали на видео. Об этом сообщает издание Daily Mail (DM).

Инцидент произошел 1 июля на борту авиакомпании Frontier Airlines, который направлялся в Майами, США. Уточняется, что 21-летний Ишанн Шарма медитировал в своем кресле и это не понравилось его попутчику. Тогда Шарма поднялся и схватил его за шею.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, двое мужчин поднялись на сиденья своих кресел, чтобы зажать друг друга, и подрались в салоне у всех на виду. При этом окружающие пассажиры кричали и просили их остановиться.

В итоге пару удалось разнять, и 21-летний путешественник с ухмылкой и рассеченной бровью сел на место. Однако после приземления воздушного судна полиция арестовала его.

Адвокат Шармы оправдывал действия подопечного религиозными воззрениями, утверждая, что медитировать ему якобы было необходимо. Однако суд потребовал с молодого человека залог в размере 500 долларов (39,4 тысячи рублей) и запретил ему приближаться к жертве менее чем на 500 метров.

Ранее в самолете британского лоукостера два пьяных туриста устроили драку, которая привела к задержке рейса до Ибицы. Но даже во время полета пьяный мужчина продолжал соскакивать со своего места.

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