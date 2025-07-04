«Переворачивают все». Протестующие в Сербии начали блокировать столицу. Что о погромах в Белграде говорят очевидцы?

Протестующие в Сербии перекрывают трассы в крупных городах страны

Протестующие в Сербии перекрывают трассы в крупных городах страны, включая Белград, Нови-Сад и Нови-Пазар, и призывают к полноценной блокаде столицы. Об этом пишет аккаунт «Студенты в блокаде» в социальной сети X.

Не вступайте в физические или словесные конфликты. Если появится полиция с оснащением для разгона демонстраций, мирно разойдитесь. Можете перейти на другую ближайшую блокаду или вернуться на то же самое место, когда полицейские уйдут «Студенты в блокаде» аккаунт протестующих в Сербии

С 8:00 мск 4 июля протестующие начали блокировать движение Белграда и Ниша, а до этого с 7:00 и Нови-Сада, откуда в прошлом году и начались протесты в Сербии. При этом активисты призывают пропускать машины скорой помощи и родителей с детьми.

Массовые студенческие протесты в Сербии регулярно проходят после трагедии в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда навесной козырек местного железнодорожного вокзала обрушился на стоящих под ним людей, унеся жизни 16 человек.

28 июня 2025 года они вновь вспыхнули. В этот раз протесты приурочены к религиозному и национальному празднику Видовдан (День святого Вита), в который произошли битва на Косовом поле, покушение сербского националиста Гаврила Принципа на Франца Фердинанда и выдача Слободана Милошевича Гаагскому трибуналу. Поэтому эта дата имеет важное символическое значение для сербов.

Кроме того, за несколько дней до начала протестов президент Сербии Александр Вучич отверг ультиматум оппозиции о назначении досрочных выборов

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Протестующие громят Сербию

Как указал в беседе с «Лентой.ру» очевидец событий в городе Нови-Сад, многие протестующие занимаются вандализмом и громят не связанные с правительством постройки: «В Нови-Саде наблюдал, как протестующие от большого ума переворачивали громадные клумбы с цветами. Цветы, естественно, завяли».

Кроме того, он указал — митингующие говорят, что протест студенческий, хотя многие из участников акций на самом деле таковыми не являются.

Это не только не студенты были, но даже и не местные Очевидец протестов в Сербии

Он также подчеркнул, что далеко не все блокирующие крупные города протестующие пропускают машины с семьями.

«Там же во время перекрытия машина попыталась объехать заграждения. Протестующие начали бить по авто ногами. А в машине сидел ребенок, это было видно даже с противоположной стороны улицы. Потом попытались вытащить водителя. Но там уже вмешались прохожие, отогнали демонстрантов», — рассказал очевидец.

При этом он обратил внимание, что подобные акты вандализма происходят не во всех ситуациях. «В остальное время — протесты в Нови-Саде были мирные. И полиция, и демонстранты были спокойны», — резюмировал он.

Фото: Marko Djurica / Reuters

В Сербии идет вялотекущая цветная революция

События в Сербии также вызвали реакцию официальных российских представителей. В частности, посол России Александр Боцан-Харченко заявил, что в Сербии идет вялотекущая цветная революция, призванная свергнуть действующую власть в Белграде.

Это именно сценарий цветной революции, запущенной в ноябре 2024 года. Такой вялотекущий, это не взрывной сюжет, но сюжет, который направлен на выдавливание нынешней власти Александр Боцан-Харченко посол России в Сербии

Примечательно, что современная Сербия является «родиной» самого термина цветная революция. 7 октября 2000 года в Союзной Республике Югославия после нескольких дней массовых протестов, охвативших Белград, действующий президент Слободан Милошевич подал в отставку, не дожидаясь второго тура президентских выборов. Эти события стали известны в мире как «бульдозерная революция».

В отличие от прежних переворотов, вместо оружия в арсенале протестующих были яркие символы, звучные слоганы, массовые акции и помощь иностранных консультантов, в том числе финансовая. Те октябрьские события, поставившие точку в существовании Югославии, стали хрестоматийным примером того, что несколькими годами позже назовут цветными революциями.