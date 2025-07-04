Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:27, 4 июля 2025Путешествия

Раскрыты подробности о заболевших во время круиза на теплоходе россиянах

У заболевших на теплоходе «Николай Карамзин» обнаружили норовирусную инфекцию
Алина Черненко

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

У россиян, заболевших во время круиза на теплоходе «Николай Карамзин», обнаружили норовирусную инфекцию. Подробности об их состоянии раскрыл Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным источника, на судне находились сотрудники с признаками кишечной инфекции. В их числе — работники пищеблока, включая повара и официанта. Более того, там были нарушены условия хранения продуктов, а камбузы находились в плохом гигиеническом состоянии.

Материалы по теме:
Жара — время пищевых отравлений. Что обязательно надо знать, чтобы не отравиться летом?
Жара — время пищевых отравлений.Что обязательно надо знать, чтобы не отравиться летом?
6 июля 2024
Что делать, если тошнит? Простые способы, чтобы помочь себе
Что делать, если тошнит?Простые способы, чтобы помочь себе
21 августа 2023

Как пишет Telegram-канал, 37 заболевших участников круиза изолировали в отдельных каютах, им оказывают медицинскую помощь. Членов экипажа с кишечной инфекцией отстранили от работы. На борту проводят дезинфекцию.

О том, что на российском теплоходе компании «Московский туристический флот» случилась очередная вспышка инфекции, стало известно 4 июля. Пострадавшие пожаловались на тошноту, рвоту и диарею.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не хотим поражения Москвы». Ключевой партнер России раскрыл свою истинную позицию по конфликту на Украине

    В Кремле ответили на слова Трампа об отсутствии прогресса по Украине

    Звезда сериала «Постучись в мою дверь» сменила имидж

    В Германии задумались о закупке американских Patriot для Украины

    На Украине подтвердили гибель военного при ударе по военкомату в Полтаве

    В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию

    Россияне признались в невозможности купить квартиру по одной причине

    В Кремле высказались о контактах Путина с руководством Исламского эмирата Афганистан

    Россиянина с огромной золотой цепью за миллионы рублей поймали в аэропорту Москвы

    В Кремле отреагировали на данные об отмене Главного военно-морского парада в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости