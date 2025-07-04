Раскрыты подробности о заболевших во время круиза на теплоходе россиянах

У россиян, заболевших во время круиза на теплоходе «Николай Карамзин», обнаружили норовирусную инфекцию. Подробности об их состоянии раскрыл Telegram-канал «Shot Проверка».
По данным источника, на судне находились сотрудники с признаками кишечной инфекции. В их числе — работники пищеблока, включая повара и официанта. Более того, там были нарушены условия хранения продуктов, а камбузы находились в плохом гигиеническом состоянии.
Как пишет Telegram-канал, 37 заболевших участников круиза изолировали в отдельных каютах, им оказывают медицинскую помощь. Членов экипажа с кишечной инфекцией отстранили от работы. На борту проводят дезинфекцию.
О том, что на российском теплоходе компании «Московский туристический флот» случилась очередная вспышка инфекции, стало известно 4 июля. Пострадавшие пожаловались на тошноту, рвоту и диарею.