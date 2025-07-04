Россиянам назвали способ прогнать не платящих квартирантов

Собственникам посоветовали не пытаться самим выселить арендаторов-неплательщиков

Собственникам жилья, арендаторы которых отказываются платить за жилье и при этом не хотят съезжать, посоветовали не пытаться выселить квартирантов самостоятельно. Алгоритм действия для столкнувшихся с недобросовестными арендаторами РБК перечислили эксперты.

Собственнику не следует менять замки, выкидывать вещи жильцов или выгонять их силой. Эти методы противоречат закону и считаются самоуправством и даже могут повлечь административную или уголовную ответственность, заявил управляющий партнер юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Роман Ляпунов.

Единственный законный способ выселить квартиранта, который не платит и не съезжает, это обратиться в суд. Причем выселить жильца нельзя, пока суд не примет соответствующее решение, отметила старший партнер юридической компании «Неделько и партнеры» Ольга Саутина.

Алгоритм выселения квартиранта следующий. Для начала следует выяснить причину задержки платежа. Если вопрос не удастся урегулировать мирно, жильца нужно предупредить о намерении обратиться в суд. Далее следует направить арендатору письменную претензию с уведомлением о вручении. Последний этап — обращение в суд для расторжения договора и выселения арендатора.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев назвал владение недвижимостью уходящим трендом. По его словам, молодые россияне с большой долей вероятности будут арендовать квартиры всю жизнь. Такая ситуация уже стана нормой для европейских стран, подчеркнул он.