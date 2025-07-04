Российские военные под Красноармейском наткнулись на дрон, атаковавший из засады

Бойцы группировки войск «Центр» направлялись на задачу под Красноармейском (украинское название — Покровск) и наткнулись на FPV-дрон противника, который атаковал из засады. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В публикации уточняется, что «ждун-убийца» стоял на дороге в режиме ожидания и атаковал российских военных, которые открыли по нему огонь из ружей. Им удалось уничтожить вражеский беспилотник.

Ранее российский военный показал необычный способ уничтожить беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). На снятом бойцами ролике можно заметить, как военные выслеживают украинский дрон, затем один из них перерезает кабель ножницами. После этого дрон падает и взрывается.