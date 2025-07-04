Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:55, 4 июля 2025Бывший СССР

Российские бойцы наткнулись на «ждуна-убийцу» под Красноармейском

Российские военные под Красноармейском наткнулись на дрон, атаковавший из засады
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бойцы группировки войск «Центр» направлялись на задачу под Красноармейском (украинское название — Покровск) и наткнулись на FPV-дрон противника, который атаковал из засады. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В публикации уточняется, что «ждун-убийца» стоял на дороге в режиме ожидания и атаковал российских военных, которые открыли по нему огонь из ружей. Им удалось уничтожить вражеский беспилотник.

Ранее российский военный показал необычный способ уничтожить беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). На снятом бойцами ролике можно заметить, как военные выслеживают украинский дрон, затем один из них перерезает кабель ножницами. После этого дрон падает и взрывается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Исламисты с ножами напали на полицейских в российском городе. Что там произошло?

    В Японии казнили опасного маньяка по прозвищу Твиттер-киллер. Кем он был и почему его дом окрестили «домом ужасов»?

    Над российскими регионами за три часа уничтожили почти полсотни дронов

    Одна страна ЕС снова заблокировала новый пакет санкций против России

    Дети мигрантов втроем напали на подростка в Санкт-Петербурге

    Трамп рассказал о прозвище для супруги в постели

    В США назвали последствия приостановки поставок оружия Украине

    «Динамо» представило новичка роликом о крепостном праве

    В Киеве третий раз за вечер раздались взрывы

    На Западе назвали неочевидный итог переговоров Путина с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости