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20:29, 4 июля 2025Ценности

Снимки Брэда Питта из японской фотокабины рассмешили пользователей сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @apxgpf1team

Снимки американского актера Брэда Питта из японской фотокабины рассмешили пользователей сети. Соответствующие посты появились в том числе в аккаунтах Expensify APX GP F1 Team и Warnerjp_official в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

61-летний артист отправился в Японию в рамках продвижения фильма F1 («Формула-1»), где он исполнил главную роль. Во время поездки он встретился с актером и певцом, участником группы SixTones Синтаро Моримото. Вместе звезды сделали указанные кадры с искажающими пропорции головы и лица фильтрами.

Пользователи сети оценили снимки в комментариях. «Рыдаю, это что такое?», «Брэд-чан милашка», «Этот фильтр, ха-ха», — заявили юзеры.

В июне сообщалось, что актеры Брэд Питт и Том Круз появились вместе на красной дорожке премьеры фильма «Формула-1» и удивили публику.

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