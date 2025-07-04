В Чили отреагировали на претензии украинцев из-за матча с российскими футболистами

ФФЧ назвала претензии Украины из-за матча с российскими футболистами провокацией

Федерация футбола Чили (ФФЧ) отреагировала на претензии украинского консульства из-за товарищеского матча со сборной России по футболу. Об этом сообщает Sport24.

В ФФЧ назвали действия украинцев политической провокацией. В Федерации напомнили украинскому консульству, что у них нет подписанных соглашений с Украинской ассоциацией футбола, и ни один официальный документ не запрещает им играть с какой-либо сборной, включая Россию.

Ранее президент ФФЧ Пабло Милад анонсировал товарищеский матч сборной страны с национальной командой России. Игра должна пройти в Москве в ноябре 2025 года.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций российские клубы на мировой арене могут проводить только товарищеские матчи. Такие же ограничения наложены на национальную сборную.