Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:56, 4 июля 2025Бывший СССР

В ДНР рассказали о больших потерях ВСУ на фоне наступления России

Гагин: ВСУ несут большие потери в ДНР при наступлении ВС России
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери на фоне наступления Армии России в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал военный эксперт Ян Гагин, передает ТАСС.

«Противник теряет достаточно большое количество личного состава и техники. Например, при освобождении Предтечино он потерял более 180 единиц личного состава, два танка и ряд колесной техники», — рассказал Гагин.

Эксперт отметил, что ВСУ стараются атаковать прифронтовые населенные пункты ДНР и усилили атаки на Донецк при помощи БПЛА и ракет.

Ранее Гагин рассказал, что выход российских войск к западным границам ДНР открывает путь к наступлению на Славянск и Краматорск и нарушает логистику ВСУ. Он добавил, что российские войска уже активно наступают, а ВСУ не могут сдержать продвижения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Исламисты с ножами напали на полицейских в российском городе. Что там произошло?

    «Будут ловить, душить и бошки откручивать». Известный блогер предостерег россиян от поездок за рубеж в течение 20 лет после СВО

    Футболист Сергеев перешел в «Динамо»

    Бывший футболист «Спартака» оказался в реанимации

    GTA V выпустят в одной стране с задержкой в 12 лет

    В Госдуме предложили отменить оценки по ряду предметов

    Митя Фомин заявил о желании усыновить ребенка

    Учредителя российской ритуальной фирмы подвергли пыткам молотком на глазах жены

    В Армении анонсировали голодовку архиепископов

    Раскрыт рецепт самого дорогого соуса в Древнем Риме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости