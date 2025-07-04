В ДНР рассказали о больших потерях ВСУ на фоне наступления России

Гагин: ВСУ несут большие потери в ДНР при наступлении ВС России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери на фоне наступления Армии России в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал военный эксперт Ян Гагин, передает ТАСС.

«Противник теряет достаточно большое количество личного состава и техники. Например, при освобождении Предтечино он потерял более 180 единиц личного состава, два танка и ряд колесной техники», — рассказал Гагин.

Эксперт отметил, что ВСУ стараются атаковать прифронтовые населенные пункты ДНР и усилили атаки на Донецк при помощи БПЛА и ракет.

Ранее Гагин рассказал, что выход российских войск к западным границам ДНР открывает путь к наступлению на Славянск и Краматорск и нарушает логистику ВСУ. Он добавил, что российские войска уже активно наступают, а ВСУ не могут сдержать продвижения.