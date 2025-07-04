Врач по часам описал изменения в организме после отказа от сахара

Кардиолог Абельян: Через три месяца после отказа от сахара улучшатся все анализы

Кардиолог Хосе Абельян призвал отказаться от сахара и ультраобработанных продуктов. Положительные изменения, которые произойдут после этого, он по часам описал в беседе с изданием Vanitatis.

«Если бы вы отказались от ультраобработанных продуктов и сахара, ваше артериальное давление стало бы немного ниже уже в течение 24 часов», — отметил Абельян. Через 48 часов, по его словам, произойдет стабилизация уровня глюкозы в крови.

Через несколько дней уменьшится вздутие живота и улучшится пищеварение в целом, добавил врач. Через неделю в организме снизится общий уровень воспаления, а через три недели начнет приходить в норму уровень холестерина. С шестой недели улучшатся когнитивные способности и настроение, а в течение трех месяцев можно будет наблюдать положительные изменения во всех анализах, подчеркнул доктор.

Ранее диетолог Надежда Литвинова-Гразион заявила, что для укрепления волос и ногтей необходимо добавить в рацион несколько продуктов. По ее словам, с этой целью стоит употреблять яйца и фасоль.