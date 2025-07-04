Изменница расправилась с мужем с помощью молотого перца чили

В Индии изменница бросила молотый чили в глаза мужу и убила его

В штате Карнатака, Индия, женщина по имени Сумангала призналась в расправе над мужем ради любовника. Об этом пишет NDTV.

Сумангала изменяла своему мужу, 50-летнему Шанкарамурти, с мужчиной по имени Нагараджу. Изменница считала, что супруг мешает ее счастью, и решила избавиться от него с помощью любовника. Шанкарамурти был один дома, когда пара напала на него.

Согласно предварительным данным, женщина бросила в глаза мужу молотый перец чили, избила его дубинкой, а затем прижала ногу к его шее. Совершив преступление, Сумангала и Нагараджу положили останки мужчины в мешок и увезли на чужую ферму. Она находилась в 30 километрах от дома Шанкарамурти. На ферме пара нашла колодец и сбросила мешок туда.

Первоначально в полицию обратились с заявлением о пропаже Шанкарамурти. В ходе расследования полицейские нашли на кровати пропавшего следы борьбы и порошок чили. Они допросили Сумангалу, изучили записи ее телефонных разговоров и раскрыли ее сговор с Нагараджу. Пока неизвестно, какое наказание понесут любовники.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш женщина стала угрожать новоиспеченному мужу и его семье в брачную ночь. После она призналась им, что давно влюблена в своего племянника, и сбежала к нему.

