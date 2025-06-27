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09:53, 27 июня 2025Из жизни

Женщина угрожала мужу ножом в первую брачную ночь и сбежала от него к племяннику

В Индии женщина угрожала мужу ножом в первую брачную ночь и сбежала
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Siarhei Kuranets / Shutterstock / Fotodom

В штате Уттар-Прадеш, Индия, женщина стала угрожать новоиспеченному мужу и его семье в брачную ночь. Об этом пишет The Free Press Journal.

Угрозы со стороны Ситары начались сразу после заключения брака, 30 апреля. «Прикоснись ко мне, и ты будешь найден разрубленным на 35 частей. Я принадлежу Аману», — заявила она мужу, которого звали Нишад, держа в руках нож. Оказалось, что женщину принудили к браку. На самом деле она была влюблена в своего племянника по имени Аман и заявила, что будет спать только с ним.

Нишад думал, что жена вскоре успокоится, но каждую следующую ночь происходило то же самое. Он не мог нормально спать, уходил от нее на диван и постоянно испытывал психологическое давление. Вскоре Ситара решила уйти к Аману. Она заявила родственникам Нишада, что, если те раскроют кому-нибудь ее связь с племянником, она пожалуется на них в полицию. 30 мая она перелезла через забор и сбежала.

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«Мы пытались дать ей понять. Она не слушала. С чем она нас оставила? Только стыд и боль», — рассказал отец Ситары об отношении к ней. Семья Нишада обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что в штате Уттар-Прадеш женщина сбежала с любовником сразу после свадьбы. Он представился знакомым семьи и увез только вступившую в брак жену под предлогом болезни ее матери.

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