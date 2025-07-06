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13:39, 6 июля 2025Мир

Автобус с украинцами попал в аварию

Автобус с украинцами попал в аварию в Венгрии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: POOL / Reuters

Автобус с украинцами попал в аварию в Венгрии. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Пострадали 19 человек, 17 из них — дети. Пострадавших госпитализировали в местные больницы, четыре из них в тяжелом состоянии.

ДТП произошло в воскресенье, 6 июля, недалеко от Кундялуша, между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар. Транспортное средство по неустановленным причинам съехало в кювет и опрокинулось на бок возле железнодорожного насыпа. В салоне находились 77 человек.

Ранее в Ярославле загорелся троллейбус с пассажирами внутри. Возгорание произошло в районе остановки общественного транспорта «Площадь Волкова» в центре города. Повреждения получила кабина водителя, никто при этом не пострадал.

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